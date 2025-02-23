Депутат и координатор работы оппозиционной фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага удивился тому, что Россия смогла не поддаться на провокации в конфликте на Украине в связи с масштабными поставками вооружений Киеву Западом.
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