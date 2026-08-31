75 ракет: Киев несёт невиданные потери. Но какова глобальная цель России? Как отметил лидер николаевского подполья Сергей Лебедев, после удара по авиазаводу "Антонов" в Киеве на территорию предприятия пропускали только военные медицинские машины.
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