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Hyundai автоматизирует до 40 % автосборочных операций к концу года на своём предп...

Hyundai автоматизирует до 40 % автосборочных операций к концу года на своём предп...

Hyundai автоматизирует до 40 % автосборочных операций к концу года на своём предприятии в США при помощи роботов Boston DynamicsПотребность в локализации производства транспортных средств в США обострилась ещё при президенте Байдене, поскольку электромобили выгоднее производить в непосредственной близости к рынку сбыта.

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