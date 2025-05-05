Hyundai автоматизирует до 40 % автосборочных операций к концу года на своём предп...

Hyundai автоматизирует до 40 % автосборочных операций к концу года на своём предприятии в США при помощи роботов Boston DynamicsПотребность в локализации производства транспортных средств в США обострилась ещё при президенте Байдене, поскольку электромобили выгоднее производить в непосредственной близости к рынку сбыта.