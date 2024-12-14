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Политнавигатор

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  • Иван Иванов
    Язык бы тебе отрубить,эксперт сраный.При Сталине ты бы в подвале у Берии уже был.Дайте ему автомат и в штурмовики,пус...Россия приберегла...
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Украинцы стучат в СБУ, прикрываясь болтовней о демократии

Украинцы все больше склоняются к авторитаризму, но пока пытаются выдавать себя за демократов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда», пишет киевский публицист Михаил Дубинянский.

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