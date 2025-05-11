«Зачем тянуть кота за хвост?» Путин одним шагом переиграл весь Запад

Лидеры ЕС в ходе визита в Киев поставили Москве жёсткий ультиматум под видом мирной инициативы, хотя очевидно, что после временного прекращения огня никаких мирных переговоров не последовало бы, а ВСУ возобновили бы наступление.
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