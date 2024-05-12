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Закон и Порядок

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Отказ от туалетной бумаги, школьники ненавидят Британию и раскачка России

Отказ от туалетной бумаги, школьники ненавидят Британию и раскачка России

1. Жителей Запада потихоньку приучают к мысли, что использовать лопухи вместо туалетной бумаги — это экономно и экологично.

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