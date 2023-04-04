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Лавров: Евросоюз потерял Россию по собственной вине

Лавров: Евросоюз потерял Россию по собственной вине

duma.gov.ru | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Европейский союз окончательно потерял Россию по своей вине и теперь Москва рассматривает его как недружественное объединение.

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