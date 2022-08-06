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Мостовой о Ретро Кубке России: «Идея неплохая. Я лет 10 уже об этом говорю. В Испании раньше был такой турнир»

Александр Мостовой поддержал идею проведения Ретро Кубка России с игроками прошлого.  Сегодня стало известно о том, что РФС может запустить такой турнир с участием 8 команд.

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