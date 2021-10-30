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С 1 ноября в Армении начнет действовать обязательный масочный режим на открытом воздухе

С 1 ноября в Армении начнет действовать обязательный масочный режим на открытом воздухе

Министерство здравоохранения Армении приняло решение с 1 ноября 2021 года повторно ввести обязательный масочный режим на открытом пространстве.

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