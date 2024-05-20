20 мая: календарь Сочи на сегодня 1879 год: старт работ по изысканию путей для строительства шоссе из Туапсе в Сочи.
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20 мая: календарь Сочи на сегодня 1879 год: старт работ по изысканию путей для строительства шоссе из Туапсе в Сочи.