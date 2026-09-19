‼️🇷🇺🏴‍☠Европа готовится к войне: НАТО разбухает и расширяется, - Путин ▪️Ряд европейских лидеров в открытую заявляют, что готовятся к войне с Россией; ▪️Вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, европейцы продолжают нагнетать ситуацию; ▪️У России нет никаких агрессивных планов насчет Европы, мы готовы к сотрудничеству и восстановлению отношений; ➖«Давайте жить дружно иначе нам придется отвечать, по-другому не будет», – подчеркнул президент.