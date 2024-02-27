МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    В России живут только русские? Чеченцы уехали? Буряты на Марсе? Татары на Луне? Остальные в Антарктиде? Я проспал как...Белому дому приел...
  • Владимир Карпов
    По тексту: "Эти люди не стесняются открыто признавать свою ложь". Да, весь мир знает, что циничной демагогии и двулич...Жесткое заявление...
  • Сергей Копашов
    СБОРИЩЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКОЙНИКОВ!!! ЭТИМ УРОДАМ НАДОЕЛО ЖИТЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ! ОНИ РЕШИЛИ СДОХНУТЬ ПЕРВЫМИ!!!!Премьер-министр В...

Русского "печенья" хватит на всех. Москва поможет протестующим фермерам ЕС одолеть Брюссель

Русского "печенья" хватит на всех. Москва поможет протестующим фермерам ЕС одолеть Брюссель

 Сегодня 6,4K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Проблема западных стран заключается в том, что они не слушают Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Нормальный ход, пусть фермеры учат ЕВРО-ШПАНУ, как надо жить, ну а мы, должны помочь ИМ, поставляя КИНЖАЛЫ вместо фермерских вил!👀😜👈😀
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх