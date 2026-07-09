TEDS Indicator | MCX Crude Oil | 3H Active Trade Update Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! BK_QuantDesk TEDS Indicator | Active Trade Update The TEDS Indicator has identified a potential Short Queue after detecting signs of trend exhaustion.
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