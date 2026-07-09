TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

TEDS Indicator | MCX Crude Oil | 3H Active Trade Update

TEDS Indicator | MCX Crude Oil | 3H Active Trade Update

TEDS Indicator | MCX Crude Oil | 3H Active Trade Update Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! BK_QuantDesk TEDS Indicator | Active Trade Update The TEDS Indicator has identified a potential Short Queue after detecting signs of trend exhaustion.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии