Дипломатов попросили помочь молдавским фермерам выйти на новые рынки

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции состоялась пятая видеоконференция глав дипломатических миссий Республики Молдова за рубежом с участием министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боли, сообщает moldpres.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции состоялась пятая видеоконференция глав дипломатических миссий Республики Молдова за рубежом с участием министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимира Боли, сообщает moldpres.
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