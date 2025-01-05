НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Вместо обороны Донбасса, Киев продолжает бессмысленные попытки переброски резервов в Курскую область РФ" Да нет, не ...«Здесь никогда не...
  • В С
    Да нет.. Слово ДУРАК более обидное, чем "Агент Путина".«Он выступает на ...
  • Анатолий Анатольев
    Вот кому надо помочь с оружием СМЕРТИ - для англичан, 3 закон природы нельзя нарушать! Пора!«Выявлены дыры в ...

«Здесь никогда не было наземных боев!»: немецкий аналитик Рёпке анонсирует скорый выход ВС РФ к границам Днепропетровской области

«Здесь никогда не было наземных боев!»: немецкий аналитик Рёпке анонсирует скорый выход ВС РФ к границам Днепропетровской области

Российские войска все дальше продвигаются в ДНР и теперь находятся всего в семи километрах от центральной Днепропетровской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Бессонов
&quot;Вместо обороны Донбасса, Киев продолжает бессмысленные попытки переброски резервов в Курскую область РФ&quot; Да нет, не бессмысленные - сотни единиц бронетехники, почти пятьдесят тысяч потерь личного состава, новые атаки и это ещё не всё - именно здесь возможен новый &quot;контрнаступ&quot; с целью пробить коридор до АЭС.  Это попытка реализации единственного шанса Зеленского совершить &quot;блитцкриг&quot;, вернее молниеносное победное завершение военной компании: путём захвата Курской АЭС и предъявления Путину ультиматума - взрыв реакторов и новый Чернобыль, как ядерная катастрофа на пол-России или вывод войск РФ из Крыма, Донбасса и т.д.  Даже вероятное нападение ВСУ на Приднестровье, будет отвлекающим маневром. Богатства Украины уже проданные Зеленским - слишком лакомый кусок, чтобы их так легко отдать России.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх