Сергей Бессонов

"Вместо обороны Донбасса, Киев продолжает бессмысленные попытки переброски резервов в Курскую область РФ" Да нет, не бессмысленные - сотни единиц бронетехники, почти пятьдесят тысяч потерь личного состава, новые атаки и это ещё не всё - именно здесь возможен новый "контрнаступ" с целью пробить коридор до АЭС. Это попытка реализации единственного шанса Зеленского совершить "блитцкриг", вернее молниеносное победное завершение военной компании: путём захвата Курской АЭС и предъявления Путину ультиматума - взрыв реакторов и новый Чернобыль, как ядерная катастрофа на пол-России или вывод войск РФ из Крыма, Донбасса и т.д. Даже вероятное нападение ВСУ на Приднестровье, будет отвлекающим маневром. Богатства Украины уже проданные Зеленским - слишком лакомый кусок, чтобы их так легко отдать России.