Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военная разведка США признала резкое усиления стратегических позиций КНДР

Военная разведка США признала резкое усиления стратегических позиций КНДР

Северная Корея достигла наивысшей за последние десятилетия стратегической позиции, продолжая наращивать потенциал, способный угрожать как союзникам США в Северо-Восточной Азии, так и территории самих Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Пиндосы с Пхеньяном здесь явно довольно сильно просчитались...Сейчас на дворе не 50 года ХХ столетия. короче говоря, умыли их тут . И не зазря. Что будет с их авианосцами  им уже эти корейцы там явно показали... И не понимать подобное здесь способен лишь полный олух или баламут...
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