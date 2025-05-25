Военная разведка США признала резкое усиления стратегических позиций КНДР

Влад Владимиров

Пиндосы с Пхеньяном здесь явно довольно сильно просчитались...Сейчас на дворе не 50 года ХХ столетия. короче говоря, умыли их тут . И не зазря. Что будет с их авианосцами им уже эти корейцы там явно показали... И не понимать подобное здесь способен лишь полный олух или баламут...