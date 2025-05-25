Военная разведка США признала резкое усиления стратегических позиций КНДР

Северная Корея достигла наивысшей за последние десятилетия стратегической позиции, продолжая наращивать потенциал, способный угрожать как союзникам США в Северо-Восточной Азии, так и территории самих Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии