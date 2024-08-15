Дефицит счета текущих операций назвали в России «бумажным»

Возникший в июле впервые за четыре года месячный дефицит текущего счета платежного баланса, который составил 0,5 миллиарда долларов, эксперты называют «случайным выбросом», подтверждая озвученную Банком России версию о влиянии на его появление начисления дивидендов.
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