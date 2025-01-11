Спортсмен из Швейцарии Ноам Йарон освоил искусство сна во время рекордных заплывов Спортсмен из Швейцарии Ноам Йарон освоил искусство сна во время рекордных заплывов: «Я могу спать, когда плыву.
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Спортсмен из Швейцарии Ноам Йарон освоил искусство сна во время рекордных заплывов Спортсмен из Швейцарии Ноам Йарон освоил искусство сна во время рекордных заплывов: «Я могу спать, когда плыву.