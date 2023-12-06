Ученые нашли лекарство для борьбы с раком поджелудочной железы

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Австралийские и американские биологи выяснили, что фиброзную ткань, окружающую опухоли в поджелудочной железе, можно ослабить при помощи специальных противораковых лекарств из класса ингибиторов гистондеацетилазы (HDACi).