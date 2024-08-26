Юрист: каждый может отказаться от использования биометрии организациями

Чтобы удалить свои биометрические данные, необходимо проверить факт присутствия профиля в Единой биометрической системе, авторизовавшись на портале «Госуслуги» и перейдя в раздел «Биометрия», рассказал в беседе с RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.