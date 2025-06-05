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«Не будите русского медведя»: спецпосланник Трампа отчитал Зеленского за операцию «Паутина»

«Не будите русского медведя»: спецпосланник Трампа отчитал Зеленского за операцию «Паутина»

БлокнотРУ Спецпосланник Трампа на Украине Кит Келлог раскритиковал Зеленского за проведенную СБУ операцию.

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Комментарии
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Гулька
Приписывается Отто фон Бисмарку: &quot;Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые &quot;украинцы&quot;! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность! &quot;
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5 час.
Николай Артамонов
А трамп дурку включает: не понимая сути  и практически не врубаясь сути начала конфликта лезет его разруливать и при этом ищет ещё виновных и неадекватных в России,а не на украине!!!Что самый умный???!!!Смотри не ошибись!!!
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2 час.
Юрий Золотарев
Ну а чо? Я - за! Только для быстрой доставки &quot;оплаты&quot; нужно использовать российский &quot;Орешек&quot; (а то и два!).
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1 час.
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