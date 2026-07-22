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Zero Hedge

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Poo-Demic: As Cases Spread To 41 States, FDA Suddenly Can't Find Parasite In Recalled Lettuce

Poo-Demic: As Cases Spread To 41 States, FDA Suddenly Can't Find Parasite In Recalled Lettuce

Poo-Demic: As Cases Spread To 41 States, FDA Suddenly Can't Find Parasite In Recalled Lettuce A stomach parasite spread by feces on fresh produce has now sickened people in 41 states, federal health officials said - five days after the FDA pulled back the only lab test linking the outbreak to the lettuce it recalled.

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