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РБК СТИЛЬ

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Свежие комментарии

Автор телеграм-канала Copy Me — о том, какие сумки искать на ресейле

Автор телеграм-канала Copy Me — о том, какие сумки искать на ресейле

Алена Галкина, автор телеграм-канала Copy Me Prada Inside и Prada Margit Регулярно пересматриваю архивные коллекции Prada на предмет сумок, про которые мы все подзабыли — или просто вовремя не оценили как следует.

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