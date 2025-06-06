Автор телеграм-канала Copy Me — о том, какие сумки искать на ресейле

Алена Галкина, автор телеграм-канала Copy Me Prada Inside и Prada Margit Регулярно пересматриваю архивные коллекции Prada на предмет сумок, про которые мы все подзабыли — или просто вовремя не оценили как следует.
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