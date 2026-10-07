АСВ выделит ещё 2,68 млрд на расчёты с кредиторами «Таврического банка»

Выплаты кредиторам начнутся с 14 октября 2026 года, ранее на расчеты уже было направлено 33,12 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Число малых и сре...
- ВА Госдолг США к 204...
- Путин ратифициров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым