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АСВ выделит ещё 2,68 млрд на расчёты с кредиторами «Таврического банка»

АСВ выделит ещё 2,68 млрд на расчёты с кредиторами «Таврического банка»

Выплаты кредиторам начнутся с 14 октября 2026 года, ранее на расчеты уже было направлено 33,12 млрд рублей.

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