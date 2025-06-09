Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Форвард сборной Португалии по футболу, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры после победы над командой Испании в финале Лиги наций.
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