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Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Роналду высказался о завершении карьеры после победы в Лиге наций

Форвард сборной Португалии по футболу, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры после победы над командой Испании в финале Лиги наций.

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