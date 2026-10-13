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Леброн Джеймс: «Очень важно, чтобы мы не списывали «Оклахому» со счетов раньше времени»

Звездный форвард «Сиксерс» Леброн Джеймс считает, что «Тандер» по-прежнему опасны. «Это очень важно, чтобы мы, как фанаты этой игры, так и обычные болельщики, не списывали «Оклахому» со счетов раньше времени», – сказал Джеймс в превью своего подкаста со Стивом Нэшем.

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