Леброн Джеймс: «Очень важно, чтобы мы не списывали «Оклахому» со счетов раньше времени»

Звездный форвард «Сиксерс» Леброн Джеймс считает, что «Тандер» по-прежнему опасны. «Это очень важно, чтобы мы, как фанаты этой игры, так и обычные болельщики, не списывали «Оклахому» со счетов раньше времени», – сказал Джеймс в превью своего подкаста со Стивом Нэшем.