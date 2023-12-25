Slavic core, «Дедушкин образ» и «Слово пацана» — хайпы и тренды четвертого квартала 2023

Тренд – Culture & Marketing 1. Русскость, народность и даже Slavic coreСтрасти по русской культуре Солд-ауты на фолк-кемпы, свадьба по-архангельски «На Первом», бархатная сумочка «Избушка», наличники на десерт, русские песни в зарубежном TikTok.