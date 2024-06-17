Юрист Илья Русяев рассказал о мошенниках, представляющихся сотрудниками Википедии

В последнее время участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники выдают себя за представителей “Википедии” с целью обмана граждан, в том числе чиновников, государственных служащих и известных деятелей.
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