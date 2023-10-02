Крипто-атаки выросли на 150%, поскольку убытки в третьем квартале достигли $685 млн

Компания ImmuneFi занимающаяся безопасностью блокчейнов сообщила, что количество инцидентов связанных с взломом криптовалют, выросло на 153% в третьем квартале по сравнению с 2022 годом, при этом количество инцидентов выросло до 76 в третьем квартале с 30 за тот же период прошлого года.