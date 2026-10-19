Мы платим налоги за всё движимое и недвижимое имущество. И суммы порой набегают достаточно серьёзные.
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