В свежем рейтинге Международной федерации настольного тенниса 23-летняя Элизабет Абраамян, сенсационная чемпионка Европы, взлетела на 12 позиций вверх — с 40-го на 27‑е место (среди игроков Старого Света она занимает четвёртое место).