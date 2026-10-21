Одной из первых, по данным агентства, на расширение полномочий пошла Франция. В августе ее парламент принял закон, который разрешает одобренным операторам критической инфраструктуры и их подрядчикам обнаруживать, глушить и сбивать БПЛА вблизи определенных объектов.