Daily Storm

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В Польше российского посла облили красной краской при возложении цветов в честь Дня Победы

В Польше российского посла облили красной краской при возложении цветов в честь Дня Победы

На главу дипмиссии напали на кладбище советских воиновНа посла России в Польше Сергея Андреева напали неизвестные, когда он собирался возложить венок на кладбище советских солдат в Варшаве.

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