Палачи из ВСУ убивали курских детей: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСуджанский район Курской области потрясён жуткой находкой: в освобождённом от украинских боевиков населённом пункте бойцы ВС РФ обнаружили тела пятерых убитых детей.