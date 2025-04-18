Палачи из ВСУ убивали курских детей: Карта специальной военной операции на Украине на 18 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСуджанский район Курской области потрясён жуткой находкой: в освобождённом от украинских боевиков населённом пункте бойцы ВС РФ обнаружили тела пятерых убитых детей.
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