Москва допускает проведение ядерных испытаний

Тема возможного возобновления Россией ядерных испытаний достаточно сложная. Однако на фоне конфронтационного нагнетания в последние годы со стороны Запада в целом и Вашингтона в частности, в Москве сейчас постоянно рассматривается данный вопрос в комплексе с другими актуальными аспектами.
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