Москва допускает проведение ядерных испытаний

Тема возможного возобновления Россией ядерных испытаний достаточно сложная. Однако на фоне конфронтационного нагнетания в последние годы со стороны Запада в целом и Вашингтона в частности, в Москве сейчас постоянно рассматривается данный вопрос в комплексе с другими актуальными аспектами.