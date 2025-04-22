Счётная палата: долги «Почты России» выросли на 70%

Счётная палата выявила серьёзные проблемы в управлении «Почтой России». С 2020 года долг компании увеличился на 70% и составил 128,3 млрд рублей, расходы на его обслуживание выросли почти на 80% — до 10,6 млрд рублей.
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