НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    А МО не в состоянии обеспечить войска? Статьи расходов все есть. Деньги постпают. Значит жулики на местах? Жулики, с ...В Менделеевске во...
  • Алекс Алекс
    У нас абрикосы уже отцвели, а в Казани только зацвелиВ зооботсаду Каза...
  • ruslava Митькина
    Никак не заткнется перевертыш, из-за него уже перестаешь смотреть любимые спортивные передачи, чтобы не слышать его т...«ФЛГР буду руково...

Счётная палата: долги «Почты России» выросли на 70%

Счётная палата: долги «Почты России» выросли на 70%

Счётная палата выявила серьёзные проблемы в управлении «Почтой России». С 2020 года долг компании увеличился на 70% и составил 128,3 млрд рублей, расходы на его обслуживание выросли почти на 80% — до 10,6 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх