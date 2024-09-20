📹⚡️В ходе массированного удара F-16I и F-15I ВВС Израиля по центру неприкрытого средствами ПВО Бейрута погибли как минимум 15 мирных жителей, включая 5 детей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️В ходе массированного удара F-16I и F-15I ВВС Израиля по центру неприкрытого средствами ПВО Бейрута погибли как минимум 15 мирных жителей, включая 5 детей.