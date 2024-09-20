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Русское оружие

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📹⚡️В ходе массированного удара F-16I и F-15I ВВС Израиля по центру неприкрытого

📹⚡️В ходе массированного удара F-16I и F-15I ВВС Израиля по центру неприкрытого средствами ПВО Бейрута погибли как минимум 15 мирных жителей, включая 5 детей.

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