По традиции отменяется плата за парковку в честь государственных праздников

Об этом сообщается в телеграм-канале Мэра Москвы. «Оставить автомобиль бесплатно можно в период: 1–2–3 мая и 8–9–10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.