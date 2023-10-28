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  • tatyanadavydkina
    Добровольцы едут в Чечню со всей России. Это ли не звоночек для наших военкоматов? Просто там их и обучают и экипирую...Кадыров назвал ко...
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«Нам тоже нужны деньги»: премьер Греции отказался поддержать бюджет ЕС, если там из изменений будет только финансовая помощь Украине

«Нам тоже нужны деньги»: премьер Греции отказался поддержать бюджет ЕС, если там из изменений будет только финансовая помощь Украине

Очередные, мягко говоря, неприятные для киевского режима новости приходит из стран Запада. Если ранее главы Венгрии и Словакии заблокировали выделение Украине многомиллиардного пакета финансовой помощи, то теперь к ним фактически готова присоединиться и Греция.

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