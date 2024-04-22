В МГППУ разработали шкалу для измерения жизнеспособности семьи

В исследовании приняли участие 627 человек из России и Беларуси в возрасте от 18 до 67 лет. Результаты показали, что жизнеспособность семьи зависит от супружеского статуса, количества детей в семье и типа неблагоприятного события.
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