Врач рассказал о рисках при отдыхе на пляже

Длительное пребывание на солнце опасно, так как разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или получить судороги, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .
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