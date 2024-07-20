Врач рассказал о рисках при отдыхе на пляже

Длительное пребывание на солнце опасно, так как разогретые на солнце люди при резком заходе в воду могут потерять сознание или получить судороги, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .