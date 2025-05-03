www.globallookpress.com/www.capitalpictures.com Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз решил устроить провокацию на теме парада в Москве 9 мая, который посетят множество иностранных лидеров, в том числе из Китая и Евросоюза.
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