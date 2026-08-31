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Татар-информ

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Авербух — о нейтральном статусе: непонятны критерии и те, кто принимает решения

Авербух — о нейтральном статусе: непонятны критерии и те, кто принимает решения

Фото: Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух высказался о ситуации с недопуском ведущих российских фигуристов к международным соревнованиям.

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