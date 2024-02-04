Экс-игрок Деменко: на Угальде будет давление из-за суммы его трансфера

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко, который также выступал за петербургский "Зенит" и "Краснодар", заявил, что новичок красно-белых Манфред Угальде может столкнуться с давлением, если не будет проявлять себя на поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии