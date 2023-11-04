Мы здесь это уже видели. И очень похоже, что такие штуки вот-вот начнут происходить. Почему? А потому, что, во-первых, - мешаешь.
"Смотри, батюшка, как бы тебя не предали"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
Одно только не могут предсказать-как отреагирует народ.И если народ поднимется-мало не покажется ни кому.
Ответить
1 д.
Стефания Новак
А автор провокатор и сам говорит о предательстве! Кто этот шут? Смуту сеет.
Ответить
1 д.
Стефания Новак
Почему имя свое не поставил под то что написал? Смута и вот уже некоторые пишут не в бровь , а в глаз!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии