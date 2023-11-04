Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Ну глупо же. Пацану учиться нужно.Пятнадцатилетний ...
  • Игорь Василевский
    НЕ верю!!!!!!!!!!!!!! Сегодня попался один матерьялец окраинского клоуна, уже в летах, говорящего исключительно по ру...Ракета вместо медали
  • Владимир Барышев
    Награды нашли "хероев"?Ракета вместо медали

"Смотри, батюшка, как бы тебя не предали"

"Смотри, батюшка, как бы тебя не предали"

Мы здесь это уже видели. И очень похоже, что такие штуки вот-вот начнут происходить. Почему? А потому, что, во-первых, - мешаешь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
Одно только не могут предсказать-как отреагирует народ.И если народ поднимется-мало не покажется ни кому.
Ответить
1 д.
Стефания Новак
А автор провокатор и сам говорит о предательстве! Кто этот шут? Смуту сеет.
Ответить
1 д.
Стефания Новак
Почему имя свое не поставил под то что написал? Смута и вот уже некоторые пишут не в бровь  , а в глаз!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх