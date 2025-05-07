Автобусы четыре дня не будут ходить через ВДНХ

С 8 по 11 мая автобус 533 не будет ходить через территорию ВДНХ, а 522 в эти дни вообще отменят. Такую информацию распространил телеграм-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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