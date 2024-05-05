Спортивные власти Украины призвали МОК отстранить российских гребцов перед ОИ

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не пускать на Олимпийские игры в Париж российских и белорусских гребцов.
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