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Спортивные власти Украины призвали МОК отстранить российских гребцов перед ОИ

Спортивные власти Украины призвали МОК отстранить российских гребцов перед ОИ

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не пускать на Олимпийские игры в Париж российских и белорусских гребцов.

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