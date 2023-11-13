Объем производства на промплощадках Москвы вырос на 15%

РИАМО - 13 ноя. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок. За 9 месяцев их объем производства увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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