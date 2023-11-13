РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Отар настоящий клоун, одним словом фрик! И вообще чем он зарабатывает на жизнь, всех людей творческой профессий обгаж...Mash: Генпрокурат...
  • Анна Романова
    Телка с накаченными губами и глупой мордой18‑летняя племянн...
  • Валерий Василенко
    С такой глупой мордой и в МГИМО?18‑летняя племянн...

Объем производства на промплощадках Москвы вырос на 15%

Объем производства на промплощадках Москвы вырос на 15%

РИАМО - 13 ноя. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок. За 9 месяцев их объем производства увеличился более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх