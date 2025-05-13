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Плановые отключения горячей воды начались в Москве: что важно знать жителям

Плановые отключения горячей воды начались в Москве: что важно знать жителям

С 12 мая в Москве стартовали ежегодные отключения горячей воды для профилактических работ. Первые отключения затронули запад столицы, в районе Раменки, с последующим расширением на Академический и Косино-Ухтомский районы.

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