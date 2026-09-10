Дерматолог Егорова рассказала, как восстановить кожу и волосы после лета

Ультрафиолет, морская вода и жара сушат кожу и повреждают волосы. Врач-дерматовенеролог Елена Егорова посоветовала перейти на бережный уход и не отказываться от солнцезащитных средств, сообщает aif.
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